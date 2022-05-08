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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 15:10

Пресс-конференция полка "Азов": в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек

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Пресс-конференция полка "Азов": в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек

В воскресенье, 8 мая, состоялась онлайн пресс-конференция защитников Мариуполя, остающихся на территории завода "Азовсталь".

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар сказал, что, по его данным, в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек, в основном гражданские.

Паламар подчеркнул, что полк "Азов" стал большой проблемой для российских военных и президента РФ Владимира Путина.


По словам замкомандира "Азова", сейчас возможны несколько сценариев: 1) прекратить вооруженное сопротивление и ждать смерти от бомбы или голода, 2) трусливо сбежать, "думая только о себе, забыв о долге, присяге которую дал", 3) сложить оружие и сдаться, 4) ради жизни других сограждан "стоять и бороться". Паламар подчеркнул, что он и его товарищи выбирают четвертый вариант.

Он заявил, что за два месяца сопротивления бойцы "Азова" уничтожили более 2500 человек живой силы противника, ранив еще более 5000. "Мы также уничтожили более 60 танков и подбили 30. Это больше 10% потерь врага по всей стране. Такая же почти ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбежек из РФ. 150 прилётов в день. И у нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", – сказал представитель полка "Азов".

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