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США начали расследование в связи с отказом Испании принять суда с оружием для Израиля

США
Вооружения
время публикации: 10 декабря 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 11:47
США начали расследование в связи с отказом Испании принять суда с оружием для Израиля
AP Photo/Manu Fernandez

Федеральная морская комиссия США начала расследование в связи с информацией, что Испания отказалась впускать в свои порты три судна, везшие в Израиль вооружения американского производства.

"Опасения комиссии связаны с тем, что запет на заход в порт определенных судов создает неблагоприятные условия для морской торговли", – сообщается в заявлении. За каждый случай нарушения на Испанию может быть наложен штраф до 2,3 миллиона долларов.

Первый инцидент, с шедшим под датским флагом судном Marianne Danica, произошел в мае 2024 года, еще два, с судами датской компании Maersk, – в ноябре.

Испания – одна из наиболее пропалестински настроенных стран Европы. В октябре премьер-министр Испании Педро Санчес призвал государства Евросоюза поддержать испанско-ирландскую инициативу и заморозить соглашение о свободной торговле с Израилем.

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