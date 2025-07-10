Албанец погиб, спасая туристов из Израиля

Во время прогулки по озеру Шкодер, крупнейшему озеру Балканского полуострова, туристы из Израиля спрыгнули с катера в воду и начали тонуть. 51-летний капитан катера "Дрини" Арбену Анамли спас всех своих пассажиров, но сам утонул, выбившись из сил.

Издание Gazeta Shqip пишет, что трагедия произошла во время мини-круиза из деревни Широка в Загай. На борту прогулочного катера муниципалитета Шкодера находились 15 туристов из Израиля. В этот день был сильный ветер и купаться в озере было опасно. Но пятеро израильтян решили искупаться. Несмотря на просьбы капитана не рисковать, туристы спрыгнули в воду и их начало стремительно относить от катера. Начав тонуть, туристы стали звать на помощь.

Арбену Анамли, взяв два спасательных жилета, спрыгнул в озеро. Ему удалось троих подтянуть ближе к судну, затем он вернулся за оставшимися двумя туристами. Благодаря самоотверженности капитана все туристы смогли вернуться на борт судна, но капитан погиб.

Премьер-министр Албании Эди Рама назвал погибшего капитана национальным героем. "Этот простой, скромный человек, совершивший благородный поступок и пожертвовавший своей жизнью ради спасения других, станет примером для для других", — сказал он. У Арбену Анамли остались двое детей 15 и 17 лет.