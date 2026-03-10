x
10 марта 2026
Мир

Глава РПЦ поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи, назвав его "дорогим братом"

Россия
время публикации: 10 марта 2026 г., 18:13 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 18:34
Глава РПЦ поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи, назвав его "дорогим братом"
Oleg Varov, Russian Orthodox Church via AP; AP Photo/Vahid Salemi

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил нового аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его в обращении дорогим братом. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.

"Дорогой брат! Сердечно поздравляю Вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны!", – обращается к Хаменеи глава РПЦ.

Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью Вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы. Народы наших стран связаны добрососедскими отношениями. Русская Православная Церковь поддерживает плодотворный диалог с иранской исламской общиной, который основан на взаимном уважении и общем стремлении к сохранению традиционных нравственных ценностей. Надеюсь на его дальнейшее развитие", – говорится в послании.

Мир
