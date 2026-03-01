Путин о ликвидации Хаменеи: "Циничное убийство выдающегося государственного деятеля"

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к президенту Ирана Масуду Пезешкиану, в котором выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи. Ликвидацию лидера международного террора он назвал "убиством".

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", – сообщил Путин.

"В России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", – добавил он.