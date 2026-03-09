Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи: "Поддержка нами Ирана неизменна"

Президент России Владимир Путин направил Моджтабе Хаменеи поздравления в связи с избранием верховным лидером Ирана. Моджтаба стал преемником своего отца Али Хаменеи, ликвидированного Израилем 28 февраля.

"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", – говорится в обращении.

"Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики. Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа", – добавляет российский лидер.