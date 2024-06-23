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Теракт в Дагестане: двое убитых у синагоги в Дербенте, террористы - сыновья и племянник чиновника

время публикации: 23 июня 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 00:11
Теракт в Дагестане: двое убитых у синагоги в Дербенте, террористы - сыновья и племянник чиновника
Из видео, опубликованных в соцсетях

В Дагестане, где террористы атаковали синагоги и православные церкви, продолжается антитеррористическая операция. Сообщается о десяти убиты и 34 раненых. Большинство погибших и раненых сотрудники правоохранительных органов.

Агентство "Интерфакс", а также дагестанские телеграм-каналы написали, что среди участников нападения были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник. Магомед Омаров задержан и дает показания в полиции.

Согласно сообщениям в зарубежных источниках, сын главы района Осман Омаров поддерживал связи с ячейкой "Исламского государства" в Турции.

"Блог Дагестана" пишет о перестрелке в Саргокале.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что среди погибших и раненых нет израильтян и членов еврейской общины. Однако синагога в Дербенте выгорела практически дотла. В Израиле говорят, что террористами были убиты двое "местных гражданских охранников". Однако, согласно официальным данным, погибшие в Дербенте - сотрудники полиции.

Раввин синагоги в Махачкале сообщил израильским СМИ, что боевики обстреляли синагогу, однако в ней в момент нападения не было людей.

Из МИДа в Иерусалиме передали, что "сотрудники посольства Израиля в Москве находятся на связи с главами еврейской общины в Дагестане".

Около 18:00 в Дербенте и Махачкале террористы напали на синагоги и два православных храма. В Дербенте был убит священник. По информации в неофициальных СМИ, он был обезглавлен.

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