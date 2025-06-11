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Во Франции начался суд над подростками, подозреваемыми в изнасиловании еврейской девочки

Франция
Антисемитизм
время публикации: 11 июня 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 18:44
Во Франции начался суд над подростками, подозреваемыми в изнасиловании еврейской девочки
AP Photo/Jacquelyn Martin

В Париже начался судебный процесс над тремя подростками, которые обвиняются в групповом изнасиловании 12-летней еврейской девочки в столичном предместье Курбевуа в 2024 году. Согласно материалам дела, мотивом совершения преступления стал антисемитизм.

Фигурантам, которым во время совершения преступления было 12-13 лет, предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, вымогательстве, изготовлении и публикации порнографических материалов, угрозах убийства и преступлении на религиозной почве. Один из подсудимых сознался в содеянном.

Подростки, одного из которых она знала, затащили еврейскую девочку в пустующий ангар, где изнасиловали, в том числе, в извращенной форме, сопровождая это антисемитскими оскорблениями и угрожая убить, если она кому-то расскажет. Они также потребовали от нее принести им 200 евро.

Французские политические деятели резко осудили чудовищное преступление на почве ненависти. Президент Эммануэль Макрон на заседании кабинета призвал к решительной борьбе против бича антисемитизма, подчеркнув, что слова ненависти ведут к страшным последствиям.

Лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен обвинила французских левых, что они используют конфликт между Израилем и ХАМАСом в своих утилитарных целях. Осудил преступление и лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, яростный критик Израиля.

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