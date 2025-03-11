В Гренландии на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии проходят парламентские выборы

В Гренландии проходят 11 марта парламентские выборы, к которым впервые в истории этой автономной территории Дании приковано внимание всего мира. Причина этого – требование президента США Дональда Трампа передать остров под американский контроль.

Население Гренландии составляет 57000 человек, 90% из них – инуиты. Парламент, состоящий из 31 депутата, занимается в основном вопросами внутренней администрации, в то время как внешняя политика и оборона делегирована Дании. Метрополия оплачивает расходы на здравоохранение и образование.

Согласно опросам, за независимость выступает около 80% жителей острова, сторонники самоопределения составляют большинство и в нынешнем составе парламента. В то же время островитяне не хотят терять 585 миллионов евро субсидий, получаемых от центрального правительства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Остров богат минеральными ресурсами, а его экономические воды – рыбой. Однако 85% жителей выступают против присоединения к США.