Трамп ответил Тэйлор Свифт, поддержавшей Харрис: "Теперь, наверное, у нее упадут продажи"

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, прокомментировал заявление певицы Тэйлор Свифт о том, что она поддерживает кандидата от Демократической партии – вице-президента Камалу Харрис.

"Никогда не был фанатом Тэйлор Свифт. Это было лишь вопросом времени. Байдена поддержать она не может. А она большой либерал. Она всегда поддерживает демократов. Теперь, наверное, у нее упадут продажи", – сказал он.

Трамп также заявил, что его дебаты с Харрис, которые провела 10 сентября телекомпания ABC, были подтасованы. "Я знал, что так и будет. Меня они все время поправляли, а ее – ни разу", – сообщил кандидат в президенты от Республиканской партии.

Свифт, признанная в 2023 году человеком года по версии журнала Time, сообщила о поддержке кандидатуры Харрис сразу после завершения дебатов.

"На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос Камале Харрис и Тиму Уолцу. Нам нужен талантливый лидер с крепкой хваткой. Я верю: наша страна добьется гораздо большего, если ее будет возглавлять спокойствие, а не хаос", – написала Свифт 283 миллионам своих подписчиков.

Свой пост певица подписала "бездетная кошатница" – именно так назвал демократических избирательниц кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

Свифт, на прошлых выборах поддержавшая Джо Байдена рассказала, что решила публично выступить в поддержку Харрис после того, как на сайте избирательной кампании Трампа были опубликованы созданные искусственным интеллектом материалы, на которых она, якобы, поддерживает Трампа.