Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 62 из 66 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 17 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 66 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 62 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания четырех БПЛА в трех локациях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 11 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 17 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Тамбовской, Брянской, Липецкой и Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.