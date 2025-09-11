Поддержка Израиля в Европарламенте: депутаты против санкций Урсулы фон дер Ляйен

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган провел в здании Европарламента в Страсбурге марафон встреч с депутатами, заручаясь их поддержкой в вопросе суверенитета.

Пресс-служба регионального совета Шомрон заявляет, что в ходе встреч многие европейские парламентарии резко раскритиковали главу Еврокомиссии за ее новую санкционную инициативу против Израиля.

В частности, согласно указанному источнику, против санкций выступили депутат Европарламента Кристоффер Шторм (Дания), член Комитета по иностранным делам Европарламента Аркадиуш Мулярчик (Польша), депутат Европарламента Джорджиана Теодореску (Румыния).