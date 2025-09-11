x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
последняя новость: 09:57
11 сентября 2025
Мир

Поддержка Израиля в Европарламенте: депутаты против санкций Урсулы фон дер Ляйен

время публикации: 11 сентября 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 08:43
Поддержка Израиля в Европарламенте: депутаты против санкций Урсулы фон дер Ляйен
Фото: пресс-служба регионального совета Шомрон

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган провел в здании Европарламента в Страсбурге марафон встреч с депутатами, заручаясь их поддержкой в вопросе суверенитета.

Пресс-служба регионального совета Шомрон заявляет, что в ходе встреч многие европейские парламентарии резко раскритиковали главу Еврокомиссии за ее новую санкционную инициативу против Израиля.

В частности, согласно указанному источнику, против санкций выступили депутат Европарламента Кристоффер Шторм (Дания), член Комитета по иностранным делам Европарламента Аркадиуш Мулярчик (Польша), депутат Европарламента Джорджиана Теодореску (Румыния).

