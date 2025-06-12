Авиакатастрофа в Ахмадабаде: в больницу доставлены 269 тел

Высокопоставленный представитель полиции Ахмадабада Вишака Дабрал сообщил, что на текущий момент в центральную больницу города доставлены 269 тел погибших в результате произошедшей в четверг, 12 июня, авиакатастрофы.

По словам Дабрала, точное количество погибших в авиакатастрофе будет объявлено позднее, после проведения анализов ДНК останков.

Это означает, что в студенческом общежитии медицинского колледжа, на которое рухнул разбившийся самолет, погибли не менее 28 человек, поскольку на борту самолета находились 242 пассажира и члена экипажа, один из которых выжил.

Врачи Ахмадабадской городской больницы сообщают, что состояние 39 жильцов общежития, получивших ранения в результате авиакатастрофы, "в целом стабильное".

Эвакуация тел с места авиакатастрофы продолжалась более 10 часов. Расследование обстоятельств катастрофы будет существенно затруднено состоянием здания, сильно пострадавшего и находящегося под угрозой обрушения.

Напомним, самолет "дримлайнер" авиакомпании Air India, вылетевший из Ахмадабада на западе Индии в Великобританию, вскоре после взлета упал на жилой квартал. На борту находились, по разным данным, 242 человека.

Согласно сайту Flight Radar, последний сигнал самолет передал менее, чем через минуту после взлета, когда он находился на высоте 210 метров. Экипаж успел передать сигнал бедствия.

Речь идет о самолете Boeing 787-8, выполнявшем регулярные рейсы в Париж, Франкфурт, Токио, Амстердам и Мельбурн. На лайнере было 256 пассажирских мест. Следует отметить, что это первое в истории крушение самолета данной модели, эксплуатация которого началась 14 лет назад.

Капитан лайнера Сумит Сабхарвал обладал значительным опытом. Его налет составлял 8200 летных часов. Второй пилот Клайв Кундар провел за штурвалом 1100 часов.

По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Среди пассажиров было 11 детей.