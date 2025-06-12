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Мир

Авиакатастрофа в Индии: полиция Ахмадабада сообщила об одном выжившем пассажире

Авиация
Индия
Авиакатастрофа
время публикации: 12 июня 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 17:38
Авиакатастрофа в Индии: полиция Ахмадабада сообщила об одном выжившем пассажире
AP Photo/Ajit Solanki

Полиция индийского города Ахмадабад сообщает, что в ходе поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India обнаружены тела погибших пассажиров и членов экипажа. Глава полицейского управления Ахмадабада Дж. Малик также сообщил: "Найден один выживший: он находился на пассажирском месте 11А". Он находится в больнице.

По словам представителя полиции, точное количество погибших пока не установлено: самолет упал вскоре после взлета на заселенный район, пострадало общежитие студентов-медиков. В больницы поступили также, по меньшей мере, 50 студентов из общежития, пострадавших при авиакрушении.

Полиция Ахмедабада ранее опубликовала список 25 пассажиров, которые получили ранения при крушении самолета, сообщает агентство ANI, однако конкретное подтверждение об одном выжившем пассажире поступило позднее публикации этого списка.

Напомним, самолет "дримлайнер" авиакомпании Air India, вылетевший из Ахмадабада на западе Индии в Великобританию, вскоре после взлета упал на жилой квартал. На борту находились, по разным данным, 242 или 244 человека.

Согласно сайту Flight Radar, последний сигнал самолет передал менее, чем через минуту после взлета, когда он находился на высоте 210 метров. Экипаж успел передать сигнал бедствия.

Речь идет о самолете Boeing 787-8, выполнявшем регулярные рейсы в Париж, Франкфурт, Токио, Амстердам и Мельбурн. На лайнере было 256 пассажирских мест. Следует отметить, что это первое в истории крушение самолета данной модели, эксплуатация которого началась 14 лет назад.

Капитан лайнера Сумит Сабхарвал обладал значительным опытом. Его налет составлял 8200 летных часов. Второй пилот Клайв Кундар провел за штурвалом 1100 часов.

По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Среди пассажиров было 11 детей.

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