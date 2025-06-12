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Мир

Комиссар полиции Ахмадабада: "Похоже, выживших нет"

Индия
Авиакатастрофа
время публикации: 12 июня 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 15:36
Комиссар полиции Ахмадабада: "Похоже, выживших нет"
AP Photo/Ajit Solanki

Агентства AP и AFP цитируют главу полицейского управления Ахмадабада Дж. Малика, по словам которого, все находившиеся на борту рухнувшего самолета авиакомпании Air India, скорее всего, погибли.

"Похоже, что выживших в катастрофе нет. Самолет рухнул на жилой квартал, так что жертвы будут и среди жителей. Мы собираем точные данные о числе погибших", - сказал он.

Ранее сообщалось, что есть и выжившие, которые доставлены в местные больницы. По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Среди пассажиров – 11 детей

Мир
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