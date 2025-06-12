Трамп: "Не скажу, что израильский удар по Ирану неизбежен, но он вполне может произойти"

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что он не хочет говорить, что израильский удар по Ирану "неизбежен", но он "вполне может произойти".

Трамп подчеркнул, что ему хотелось бы избежать конфликта с Ираном, но для этого Тегеран должен пойти на уступки. В переговорах примет участие специальный представитель США Стив Виткофф.

Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди заявил в четверг, что в ближайшее воскресенье в Маскате состоится шестой раунд ирано-американских переговоров. Это заявление прозвучало на фоне сокращения сотрудников посольств США в Ираке, Кувейте и Бахрейне из-за "ухудшения ситуации в сфере безопасности".