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Мир

Трамп: "Не скажу, что израильский удар по Ирану неизбежен, но он вполне может произойти"

Иран
Израиль
Дональд Трамп
время публикации: 12 июня 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 19:50
Трамп: "Не скажу, что израильский удар по Ирану неизбежен, но он вполне может произойти"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что он не хочет говорить, что израильский удар по Ирану "неизбежен", но он "вполне может произойти".

Трамп подчеркнул, что ему хотелось бы избежать конфликта с Ираном, но для этого Тегеран должен пойти на уступки. В переговорах примет участие специальный представитель США Стив Виткофф.

Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди заявил в четверг, что в ближайшее воскресенье в Маскате состоится шестой раунд ирано-американских переговоров. Это заявление прозвучало на фоне сокращения сотрудников посольств США в Ираке, Кувейте и Бахрейне из-за "ухудшения ситуации в сфере безопасности".

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