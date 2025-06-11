Вашингтон: страны, поддержавшие создание государства Палестина, столкнутся с последствиями

Администрация президента США Дональда Трампа пытается отговорить другие страны от участия в конференции ООН, посвященной созданию палестинского государства.

Агентство Reuters сообщает, что в депеше содержится предупреждение: страны, предпринявшие "антиизраильские шаги", будут рассматриваться как действующие против внешнеполитических интересов США и могут столкнуться с дипломатическими последствиями со стороны Вашингтона.

"Мы призываем правительства не участвовать в конференции, которую мы считаем контрпродуктивной по отношению к продолжающимся усилиям по спасению жизней и направленным на прекращение войны в Газе и освобождение заложников", – цитирует Reuters телеграмму.

Инициаторами проведения конференции по продвижению процесса признания государства Палестина другими странами выступают Франция и Саудовская Аравия.