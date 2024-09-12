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Власти Германии закрыли мечеть, собиравшую деньги для ХАМАСа

время публикации: 12 сентября 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 22:11
Власти Германии закрыли мечеть, собиравшую деньги для ХАМАСа
AP Photo/Matthias Schrader

В германском городе Фюрстенвальде, находящемся недалеко от границы с Польшей, власти федеральной земли Бранденбург закрыли мечеть и работавший при ней исламский центр, из-за связей с ХАМАСом и движением "Братья-мусульмане". Об этом сообщил телеканал CBS News. https://www.cbsnews.com/news/germany-bans-islamic-center-mosque-alleged-hamas-muslim-brotherhood-ties/

Федеральное министерство внутренних дел сообщило, что решение о закрытии было принято после проведения обысков в помещениях исламского центра и мечети. Обыски также проводились в нескольких частных домах в Бранденбурге и Берлине. Полиция искала доказательства, подтверждающие подозрения в экстремистской деятельности.

В заявлении МВД говорится, что "Исламский центр Фюрстенвальде аль-Салам" (IZF) участвовал в противоправной деятельности. Около 30 членов организации подозреваются в связях с террористической группировкой ХАМАС.

Основанная в 2018 году организация IZF управляла работой мечети Аль-Салам и предоставляла различные услуги местной мусульманской общине, в том числе она предлагала образовательные программы и летние лагеря для детей.

В июле 2023 года Федеральное ведомство по охране конституции определило IZF как экстремистскую организацию за пропаганду антисемитизма, отрицание права Израиля на существование и распространение материалов, связанных с "Братьями-мусульманами".

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