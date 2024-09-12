Трамп заявил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с Харрис

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

"Когда боксер проигрывает бой, первое, что он говорит: "Я хочу матч-реванш". Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, радикально левого кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов", – написал Трамп в Truth Social.

BBC, цитируя Трампа, отмечает, что экспресс-опросы, проведенные сразу после последних дебатов, показали, что вице-президент по уровню поддержки избирателей опережает экс-президента.

После публикации Тампа в Х-сети Камала Харрис написала: "Мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей".