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Трамп заявил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с Харрис

время публикации: 12 сентября 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 23:54
Трамп заявил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с Харрис
AP Photo/Alex Brandon

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в еще одних дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

"Когда боксер проигрывает бой, первое, что он говорит: "Я хочу матч-реванш". Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, радикально левого кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов", – написал Трамп в Truth Social.

BBC, цитируя Трампа, отмечает, что экспресс-опросы, проведенные сразу после последних дебатов, показали, что вице-президент по уровню поддержки избирателей опережает экс-президента.

После публикации Тампа в Х-сети Камала Харрис написала: "Мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей".

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