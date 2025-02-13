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Мир

В Сан-Диего разбился истребитель ВМС США

США
Авиакатастрофа
время публикации: 13 февраля 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 06:45
В Сан-Диего разбился истребитель ВМС США
AP Photo/Denis Poroy

В среду, 12 февраля, в районе гавани Сан-Диего (штат Калифорния, США) потерпел крушение истребитель Boeing EA-18G Growler. Двое пилотов успели катапультировать, они были спасены экипажем рыболовного судна, сообщает ABC News.

Командование ВМС США, заявляет, что пилоты чувствуют себя хорошо, они не получили серьезных травм. Причина крушения расследуется.

По словам представителя ВМС США, самолет участвовал в комплексных учениях Bamboo Eagle. Полеты в рамках учений приостановлены.

Мир
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