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Мир

Зеленский после беседы с Трампом: "Определим совместные шаги, чтобы остановить российскую агрессию"

Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 12 февраля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 20:33
Зеленский после беседы с Трампом: "Определим совместные шаги, чтобы остановить российскую агрессию"
AP Photo/Efrem Lukatsky

После полуторачасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить возможности достижения мира в Украине и вопросы технологического сотрудничества.

"Только что говорил с Дональдом Трампом, – написал Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале. – Длительный разговор. О возможностях достижения мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе".

Далее президент Украины пишет, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным. "Украина больше всех хочет мира, – подчеркнул Зеленский. – Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done ("давайте сделаем это", – прим. ред.)".

Президент Украины сообщил, что договорился со своим американским коллегой о дальнейших контактах и встречах.

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