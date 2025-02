Зеленский после беседы с Трампом: "Определим совместные шаги, чтобы остановить российскую агрессию"

После полуторачасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить возможности достижения мира в Украине и вопросы технологического сотрудничества.

"Только что говорил с Дональдом Трампом, – написал Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале. – Длительный разговор. О возможностях достижения мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе".

Далее президент Украины пишет, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным. "Украина больше всех хочет мира, – подчеркнул Зеленский. – Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done ("давайте сделаем это", – прим. ред.)".

Президент Украины сообщил, что договорился со своим американским коллегой о дальнейших контактах и встречах.