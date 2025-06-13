СМИ: США уведомили Израиль, что не будут напрямую участвовать в атаке на Иран

В статье Барака Равида, опубликованной сайтом Walla News, утверждается, что в четверг, 12 июня, администрация Трампа уведомила правительство Нетаниягу, что Соединенные Штаты не будут участвовать в атаке на ядерные объекты Ирана, если Израиль решится на этот шаг. Барак Равид при этом ссылается на два источника в Вашингтоне и источник в Израиле.

По словам источников, США опасаются, что в случае атаки Иран будет действовать против американских сил в регионе, и администрация Трампа, чтобы не допустить этого, пытается донести до Тегерана, что Израиль действует самостоятельно.

Барак Равид отмечает, что на данном этапе неясно, намерены ли США оказать Израилю логистическую помощь, например при дозаправке самолетов в воздухе или предоставив данные разведки.

Отметим, что 12 июня израильский телеканал "Кан-11", рассказывая о возможном ударе по Ирану, сообщал, что США, скорее всего, "прикроют Израиль" в случае ответного удара со стороны Ирана.

Барак Равид ранее написал в своем Х-блоге, что Пентагон отменил визит в Израиль командующего CENTCOM Майкла Эрика Курилы, который был запланирован на субботу. Обозреватель Walla News упоминает об этом статье и предполагает, что отмена визита является еще одним признаком того, что США не хотят, чтобы их воспринимали как партнеров Израиля при атаке на Иран.

12 июня президент Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что он не хочет говорить, что израильский удар по Ирану "неизбежен", но он "вполне может произойти". А затем в своем блоге в социальной сети Truth Social написал, что отдает предпочтение решению иранской проблемы дипломатическим путем, и не упомянул о вероятности удара Израиля по ядерным объектам Ирана, в случае, если переговоры зайдут в тупик. "Мы остаемся привержены дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана. Я дал указание своей администрации вести переговоры с Ираном. Они могли бы стать Великой Страной, но сначала они должны отказаться от планов на получение ядерного оружия. Спасибо за ваше внимание к этой проблеме", – написал он.