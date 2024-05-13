МВД России объявило в розыск правнучку Чкалова, гражданку Израиля

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявила в розыск российскую оппозиционную активистку Дарью Богданову, которая является правнучкой легендарного советского авиатора Валерия Чкалова. Богданова не проживает в России.

Дарья Алексеевна Богданова, 22.5.1987. Разыскивается по статье УК. Пол: женский, национальность: русская", – говорится в сообщении, опубликованном в базе данных МВД. При этом не сообщается, о какой именно статье идет речь.

Однако в апреле 2024 года источник в ведомстве сообщил РИА Новости, что против Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

"Российская газета" отмечает, что Богданова негативно отзывалась о ВС РФ и "спецоперации", а также призывала нанести по Москве ядерный удар. За эти действия Богдановой грозит до миллиона рублей штрафа или лишение свободы на срок до семи лет.

Сайт 24СМИ сообщает: девушка училась в Брюсселе, окончила университет Левена, а также является выпускницей Московского технического университета связи и информатики. Россиянка является доктором философии и имеет гражданство Израиля.