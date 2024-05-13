Линдси Грэм сравнил войну Израиля в Газе с ядерными бомбардировками Японии

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, несколько дней назад вступивший в столкновение с министром обороны США Ллойдом Остином из-за отказа администрации предоставить Израилю оружие, необходимое для борьбы с ХАМАСом, сравнил операцию ЦАХАЛа в Газе с ядерным ударом США по Японии в 1945 году.

"После Перл-Харбора, когда нашей стране грозило уничтожение, и мы воевали как с японцами, так и с немцами, мы решили положить конец войне атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. И это было правильное решение", – сказал он в интервью программе NBC "Встреча с прессой".

"Дайте Израилю оружие, необходимое для победы в войне, которую он не может позволить себе проиграть. Израиль должен сделать все необходимое для своего выживания как еврейского государства", – добавил он.