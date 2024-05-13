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Малайзия экстрадировала в США лидера израильской ОПГ

время публикации: 13 мая 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 22:05
Малайзия экстрадировала в США лидера израильской ОПГ
Flash90. Фото: М.Шай

Правоохранительные органы Малайзии передали Федеральному бюро расследований США Эрана Хайю, разыскивавшегося американскими властями в связи с мошенничеством в сфере криптовалюты.

Хайя, обладатель паспортов Турции, США, Израиля и Польши, разыскивается также властями Израиля по подозрению в убийстве Шимона Равиво и в покушении на убийство Эли Мусли в рамках криминальных разборок.

Он был арестован полицией Малайзии в рамках операции, проведенной после ареста другого израильтянина, Шалома Авитана из ОПГ Мусли, прибывшего в страну, чтобы убить Хайю.

Сначала Авитана, у которого при задержании были изъяты 6 пистолетов и 200 патронов, приняли за агента израильской службы внешней разведки "Мосад", однако он дал показания по поводу причин своего прибытия в Куала-Лумпур.

В полиции Израиля рассчитывают, что после судебного процесса в США Хайя будет экстрадирован в Израиль, чтобы предстать перед судом здесь.

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