Малайзия экстрадировала в США лидера израильской ОПГ

Правоохранительные органы Малайзии передали Федеральному бюро расследований США Эрана Хайю, разыскивавшегося американскими властями в связи с мошенничеством в сфере криптовалюты.

Хайя, обладатель паспортов Турции, США, Израиля и Польши, разыскивается также властями Израиля по подозрению в убийстве Шимона Равиво и в покушении на убийство Эли Мусли в рамках криминальных разборок.

Он был арестован полицией Малайзии в рамках операции, проведенной после ареста другого израильтянина, Шалома Авитана из ОПГ Мусли, прибывшего в страну, чтобы убить Хайю.

Сначала Авитана, у которого при задержании были изъяты 6 пистолетов и 200 патронов, приняли за агента израильской службы внешней разведки "Мосад", однако он дал показания по поводу причин своего прибытия в Куала-Лумпур.

В полиции Израиля рассчитывают, что после судебного процесса в США Хайя будет экстрадирован в Израиль, чтобы предстать перед судом здесь.