Трамп высказался о кандидатуре Блэра на пост главы "Совета мира" по Газе

Президент США Дональд Трамп по пути в Израиль заявил, что ему следует рассмотреть вопрос о том, будет ли бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "приемлемым кандидатом" на пост главы "Совета мира", который будет курировать восстановление сектора Газы после войны.

"Мне всегда нравился Тони, но я хочу узнать, приемлем ли выбор его кандидатуры для всех", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Белый дом продвигает план, в соответствии с которым бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр возглавит временную систему управления сектором Газы без участия палестинской администрации на первом этапе ее работы. Об этом, в частности, писала со ссылкой на источник в политических кругах США газета "Гаарец".

Администрация Дональда Трампа продвигает план о назначении международного органа, который будет осуществлять надзор за восстановлением сектора Газы и управлять сектором в течение нескольких лет. В этот период на территории сектора будут действовать международные силы, которые будут охранять границы и помешают восстановлению террористической инфраструктуры ХАМАСа.

Этот "временный управляющий орган" получит мандат от Совета Безопасности ООН, будет работать в координации с палестинской администрацией, а затем передаст бразды правления ей. При этом временные оценки не оговариваются: неизвестно, при каких условиях и на каком этапе палестинская администрация приступи к управлению сектором.