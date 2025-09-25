"Кан": в окружении Нетаниягу признают, что Газой будет управлять палестинская администрация

Приближенные главы правительства Биньямина Нетаниягу признают, что в конечном итоге не будет другого выхода, кроме как дать палестинской администрации управлять сектором Газы. По сообщению "Кан", продвигаемый президентом США Дональдом Трампом план предусматривает контроль палестинской администрации над сектором, и это нельзя предотвратить.

В окружении Нетаниягу сообщили, что речь идет о позволении палестинской администрации управлять отдельными районами сектора Газы на первом этапе. Источники "Кан" также подчеркивают, что администрация Трампа координирует все шаги с Биньямином Нетаниягу, и в Израиле не ожидают, что президент США будет навязывать Израилю шаги, которых не желает израильский премьер.

Интересно, что ранее в четверг "Гаарец" опубликовала противоположную информацию, в соответствии с которой Белый дом продвигает план, в соответствии с которым бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр возглавит временную систему управления сектором Газы без участия палестинской администрации на первом этапе ее работы.

Этот "временный управляющий орган" получит мандат от Совета Безопасности ООН, будет работать в координации с палестинской администрацией, а затем передаст бразды правления ей. При этом временные оценки не оговариваются: неизвестно, при каких условиях и на каком этапе палестинская администрация приступит к управлению сектором: речь идет о годах.