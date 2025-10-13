Взрыв в многоэтажном доме в ЛНР, двое погибших

В ночь на 13 октября в Алчевске на улице Гмыри (в "Луганской народной республике") в девятиэтажном доме прогремел взрыв, после чего возник пожар. Погибли два человека, заявляют местные власти. Жильцы дома эвакуированы.

Причины взрыва устанавливаются.

Судя по сообщению ГУ МЧС по ЛНР, в доме после взрыва произошло загорание в квартире на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.