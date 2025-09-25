"Гаарец": Тони Блэр станет первым руководителем "временного управления" сектором Газы

Белый дом продвигает план, в соответствии с которым бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр возглавит временную систему управления сектором Газы без участия палестинской администрации на первом этапе ее работы. Об этом сообщает со ссылкой на источник в политических кругах США "Гаарец".

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа продвигает план о назначении международного органа, который будет осуществлять надзор за восстановлением сектора Газы и управлять сектором в течение нескольких лет. В этот период на территории сектора будут действовать международные силы, которые будут охранять границы и помешают восстановлению террористической инфраструктуры ХАМАСа.

Этот "временный управляющий орган" получит мандат от Совета Безопасности ООН, будет работать в координации с палестинской администрацией, а затем передаст бразды правления ей. При этом временные оценки не оговариваются: неизвестно, при каких условиях и на каком этапе палестинская администрация приступи к управлению сектором.

Напомним, имя Тони Блэра звучало несколько недель назад в контексте совещания по ситуации в секторе Газы, проведенного президентом США Дональдом Трампом: Тони Блэр и бывший посланник США на Ближнем Востоке Джаред Кушнер участвовали в этом совещании.