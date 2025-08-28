x
28 августа 2025
28 августа 2025
Мир

В созванном Трампом совещании по Газе участвовали Тони Блэр и Джаред Кушнер

Газа
Дональд Трамп
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 10:00
В созванном Трампом совещании по Газе участвовали Тони Блэр и Джаред Кушнер
Evan Vucci /AP

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и бывший посланник США на Ближнем Востоке Джаред Кушнер приняли участие в совещании по ситуации в секторе Газы, проведенном президентом США Дональдом Трампом.

О содержании встречи на данном этапе известно немного. Информированный источник рассказал, что обсуждались все аспекты проблемы: увеличение доставки гуманитарной помощи, заложники, планы послевоенного устройства сектора

.

Накануне мероприятия Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что речь идет о большом совещании. Он сказал, что администрация готовит всеобъемлющую программу на послевоенный период: "Люди увидят, насколько она важна и всеобъемлюща, насколько она отражает гуманитарные чаяния президента".

Однако источник, участвовавший во встрече, ограничился более скромной оценкой. По его словам, подобные совещания проводились неоднократно. В то же время привлечение Блэра и Кушнера может указывать на обратное.

