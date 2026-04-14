В Вашингтоне завершилась ливано-израильская встреча: "Мы на одной стороне"

В Вашингтоне завершилась первая встреча в рамках первых с 1993 года прямых переговоров между официальными представителями Израиля и Ливана.

Государства, которые с 1948 года находятся в состоянии войны, представляли послы в США Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моауад, воздержавшиеся от рукопожатия. В переговорах также участвовали американский посол в Бейруте Мишель Исса, личный друг президента США Дональда Трампа, и глава государственного департамента США Марко Рубио.

По итогам двухчасовых переговоров было выпущено совместное заявление, в котором США поздравили обе страны с "исторической вехой", поддержали планы правительства Ливана по восстановлению монополии на применение силы и прекращению доминирующего влияния Ирана, подтвердили поддержку права Израиля на самооборону от продолжающихся атак "Хизбаллы", и подчеркнули, что "любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между двумя правительствами при посредничестве США, а не по какому-либо параллельному треку".

Израиль "выразил поддержку разоружению всех негосударственных террористических группировок и демонтажу всей террористической инфраструктуры в Ливане, а также подтвердил готовность взаимодействовать с правительством Ливана для достижения этой цели в интересах безопасности народов обеих стран".

Ливан подтвердил "настоятельную необходимость полного выполнения объявления о прекращении огня от ноября 2024 года, подчеркнув принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета, и призвало к прекращению огня и принятию конкретных мер по преодолению тяжелого гуманитарного кризиса, который страна продолжает переживать вследствие продолжающегося конфликта".

Все стороны договорились начать прямые переговоры в согласованное время и в согласованном месте.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер после переговоров заявил, что они прошли "в превосходной атмосфере".

"Мы едины в необходимости освободить Ливан от "Хизбаллы". Мы говорили о долгосрочной необходимости видеть Ливан процветающим, а границу между нами - постоянной и уважаемой, через которую переходят в деловых костюмах - по делам, и в купальниках - на отдых", - отметил посол.