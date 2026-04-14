В США начались первые за десятилетия прямые ливано-израильские переговоры

В Вашингтоне начались первые за 43 года прямые переговоры Израиля и Ливана, в которых участвует и государственный секретарь США Марко Рубио. Террористическая группировка "Хизбалла" встретила их непрерывными обстрелами израильской территории.

Государства, которые с 1948 года находятся в состоянии войны, представляют послы в США Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моауад, воздержавшиеся от рукопожатия. Участвует в переговорах и американский посол в Бейруте Мишель Исса, личный друг президента США Дональда Трампа.

"Мы понимаем, что против нас – десятилетия непростой истории. Но мы говорим не просто о прекращении огня, а о постоянном урегулировании, призванном положить конец 20-30 годам влияния "Хизбаллы" в Ливане. За шесть часов нам не удастся решить всех проблем, но это историческая шанс начать движение вперед", – заявил государственный секретарь Рубио.

Президент Ливана Жозеф Аун накануне встречи выразил в социальной сети X надежду, что переговоры дадут старт процессу, который положит конец страданиям ливанцев, в первую очередь – жителей юга страны.

Согласно ливанским источникам, Моауад уполномочена вести переговоры исключительно о прекращении огня. В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что главный вопрос на ее повестке дня – разоружение "Хизбаллы".

Отметим, что 9 апреля правительство Ливана поручило армии, полиции и службам безопасности очистить Бейрут от оружия, которое находится не в ведении государства. В первую очередь речь идет о "Хизбалле" В Израиле сомневаются, что этот приказ будет выполнен.