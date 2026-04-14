x
14 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На западе США произошло землетрясение магнитудой 5,7

США
Землетрясения
время публикации: 14 апреля 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 13:18
На западе США произошло землетрясение магнитудой 5,7
AP Photo/Wally Santana

На северо-западе американского штата Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались и в соседних округах Калифорнии.

Эпицентр находился примерно в 21 километре к востоку от города Силвер-Спрингс, на глубине около 5 пяти километров.

По словам местных жителей, толчки продолжались около минуты и сопровождались шумом. Зафиксированы и повторные толчки магнитудой 3,0. Информации о пострадавших не поступало.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook