Зеленский: ВСУ впервые захватили российскую позицию, задействовав исключительно роботов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые захватили российскую позицию без участия наземных солдат – задействовав исключительно беспилотники и роботов. "Будущее уже на поле боя, и творит его Украина", – сказал он.

"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – наземными роботизированными комплексами и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", – заявил глава государства.

Где и когда была проведена операция, Зеленский уточнять не стал, однако рассказал, что в течение последних трех месяцев наземные роботизированные комплексы выполнили на фронте более 22000 миссий.

"Другими словами, более 22000 раз сохранена жизнь – в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности – жизни человека", – сказал он.