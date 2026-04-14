14 апреля 2026
последняя новость: 14:34
Подозреваемому в поджоге дома Сэма Альтмана предъявлены обвинения в покушении на убийство

время публикации: 14 апреля 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 13:58
В США предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге 20-летнему жителю Техаса Алехандро Даниэлю Морено-Гама, который бросил бутылку с зажигательной смесью в дом основателя компании OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско.

"Атака была спланированной, целенаправленной и очень серьезной", – заявил глава городского отделения ФБР Мэтт Кобо. По информации министерства юстиции, обвиняемый был автором манифеста, предупреждавшего об опасности искусственного интеллекта. В нем он призывал к убийству руководителей компаний ИИ и их инвесторов.

В ходе обыска дома у Морено-Гама была обнаружена емкость с керосином. Ему также инкриминируется хранение оружие. Часть обвинений являются федеральными, часть подпадает под юрисдикцию штата.

Прокурор северного округа Калифорнии Крейг Миссакян не исключил предъявления обвинений в терроризме – если будет установлено, что целью преступника было повлиять на политические решения или запугать правительство и его служащих.

// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 апреля 2026

Полиция Сан-Франциско задержала подозреваемого в нападении на дом Сэма Альтмана