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Мир

В Азербайджане планировалось убийство высокопоставленного представителя еврейской общины

Иран
Теракт
время публикации: 14 января 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 17:24
В Азербайджане планировалось убийство высокопоставленного представителя еврейской общины
AP Photo/Aziz Karimov

Службы безопасности Азербайджана арестовали двух подозреваемых в подготовке покушения на высокопоставленного представителя еврейской общины в этой стране. Как сообщает КАН–"Хадашот", по всей видимости, за этим преступлением стоит Иран.

Ранее во вторник Национальный совет безопасности опубликовал предупреждение о попытках иранских властей причинить вред израильтянам за границей или похитить их. По данным НСБ, иранские оперативники недавно пытались выйти на израильского предпринимателя через Telegram, выдавая себя за сотрудников саудовского новостного агентства.

Они пытались заманить его в Дубай и присылали ему вредоносные ссылки, чтобы получить доступ к его телефону. Предприниматель сообщил о подозрительной активности в полицию. В НСБ подчеркивают, что речь идет об очередном проявлении продолжающихся попыток Ирана атаковать израильтян как внутри страны, так и за рубежом.

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