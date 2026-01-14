Сионистская организация Betar US сворачивает свою деятельность в штате Нью-Йорк

Правая сионистская организация Betar US (בית״ר ארה״ב) согласилась свернуть свою деятельность в штате Нью-Йорк в рамках мирового соглашения с офисом генпрокурора штата Летиции Джеймс.

По итогам расследования прокуратура заявила о "кампании насилия, преследований и запугивания", направленной против мусульман, арабов, палестинцев и евреев, чьи взгляды расходились с позицией активистов Betar.

Согласно заявлению генпрокурора, соглашение обязывает Betar немедленно прекратить подстрекательство к насилию, угрозы в адрес участников акций и их преследование. В случае нарушения условий предусмотрен "отложенный" штраф 50 тысяч долларов. Также организацию обязали в течение трех лет предоставлять ежегодные отчёты о соблюдении соглашения.

В офисе генпрокурора штата Нью-Йорк утверждают, что в ходе проверок были выявлены эпизоды физического запугивания и нападений. В частности, речь идет о случаях, когда связанные с Betar люди пытались силой вручать оппонентам "пейджеры", намекая на масштабную операцию по нейтрализации боевиков "Хизбаллы" израильской разведкой, а также об угрозах в адрес сотрудников вузов и призывах приносить на акции оружие и приводить бойцовых собак.

Организация не обязана немедленно распускаться, однако, по данным генпрокурора, она сообщила о намерении ликвидировать свою некоммерческую структуру и сворачивает работу в Нью-Йорке.

В Betar отвергают обвинения и называют критику в свой адрес – "антисемитской", отмечают израильские СМИ.