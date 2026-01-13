Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать "здесь и сейчас". Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Трамп утверждает, что США необходимо "владеть" Гренландией для защиты от России и Китая. В Белом доме считают допустимой возможность покупки острова, но не исключают и аннексию с применением силы.

Дания является союзником США по NАТО, и премьер-министр Метте Фредериксен предупредила, что использование Вашингтоном военной силы означало бы конец трансатлантического оборонного альянса.

На пресс-конференции в датской столице Копенгагене премьер-министр Дании Метте Фредериксен не стала смягчать формулировки, осудив "абсолютно недопустимое давление со стороны ближайшего союзника".

Она предупредила, что "многое указывает на то, что самое трудное еще впереди".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна "столкнулась с геополитическим кризисом", но позиция острова ясна: "Если нам придётся выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выбираем Данию".

"Одно должно быть ясно всем. Гренландия не хочет принадлежать Соединенным Штатам. Гренландия не хочет управляться Соединенными Штатами. Гренландия не хочет быть частью Соединенных Штатов".

Пресс-конференция в Копенгагене состоялась за день до запланированного визита министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена и его гренландской коллеги Вивиан Моцфельдт в США, где они должны встретиться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.