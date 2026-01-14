x
14 января 2026
14 января 2026
Мир

Скандал во Франции: в пособии для студентов сказано, что ХАМАС 7.10 убивал "поселенцев"

время публикации: 14 января 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 15:41
Gonzalo Fuentes/Pool via AP

Во Франции разгорается дискуссия по поводу пособия для подготовки к бакалавриату, в котором жертвы нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года названы "еврейскими поселенцами", а дальнейшие события изложены в формулировках, вызвавших обвинения в искажении фактов.

На это обратила внимание, в частности, организация LICRA, после чего тема получила широкий резонанс в СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал в сети X, назвав подобное изложение "нетерпимым" и подчеркнув, что "ревизионизму не место в Республике". По его словам, он попросил правительство принять меры.

Издательство Hachette Livre заявило о немедленном отзыве трех пособий серии и принесло извинения за "ошибочный контент", а также пообещало информировать общественность о дальнейших действиях по исправлению ситуации.

