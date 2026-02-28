x
Спорт

Футбол. "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". Драматичный финал в Бернли

Футбол
Футбол. "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". Драматичный финал в Бернли
Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" 5:2.

Борнмут - Сандерленд 1:1

"Борнмут" не проиграл в восьмом матче подряд.

Ливерпуль - Вест Хэм (Лондон) 5:2

"Красные" догнали "Манчестер Юнайтед", который занимает четвертое место.

Ньюкасл - Эвертон (Ливерпуль) 2:3

"Ньюкасл" потерпел второе поражение подряд. И впервые с февраля 2021 года проиграл дома три матча подряд.

"Ириски" прервали серию из двух поражений.

Бернли - Брентфорд 3:4

На 34-й минуте "Брентфорд" вел в счете 3:0.

На 60-й минуте ничья 3:3.

Два гола хозяев были не засчитаны из-за офсайдов.

На третьей минуте компенсированного времени победный гол забил Миккель Дамсгорд.

Спорт
