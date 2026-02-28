Футбол. "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". Драматичный финал в Бернли
время публикации: 28 февраля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 19:21
Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" 5:2.
Борнмут - Сандерленд 1:1
"Борнмут" не проиграл в восьмом матче подряд.
Ливерпуль - Вест Хэм (Лондон) 5:2
"Красные" догнали "Манчестер Юнайтед", который занимает четвертое место.
Ньюкасл - Эвертон (Ливерпуль) 2:3
"Ньюкасл" потерпел второе поражение подряд. И впервые с февраля 2021 года проиграл дома три матча подряд.
"Ириски" прервали серию из двух поражений.
Бернли - Брентфорд 3:4
На 34-й минуте "Брентфорд" вел в счете 3:0.
На 60-й минуте ничья 3:3.
Два гола хозяев были не засчитаны из-за офсайдов.
На третьей минуте компенсированного времени победный гол забил Миккель Дамсгорд.
Ссылки по теме