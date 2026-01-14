Рио-де-Жанейро установил рекорд по масштабу празднования Нового года

Бразильский город Рио-де-Жанейро попал в Книгу рекордов Гиннесса как место проведения самого массового новогоднего праздника в мире. Власти подтвердили, что на пляже Копакабана встречать прошлый, 2025 год, собрались примерно 2,5 миллиона человек.

Официальный сертификат был вручен 30 декабря 2025 года на церемонии на набережной. В ней приняли участие мэр города Эдуардо Паес и представительница Книги рекордов Гиннесса Камила Боренштейн.

При фиксации рекорда учитывалось не только число участников, но и размах события, его художественное оформление и культурное значение. В Книге рекордов отметили, что проверка данных включала анализ официальной статистики, аэрофотосъемку и подсчеты с использованием дронов. Также была отмечена способность города обеспечить безопасность, устойчивую организацию и сложную логистику на переполненном побережье.

В мэрии подчеркнули, что 2,5 миллиона человек – это только посетители Копакабаны. Другие новогодние площадки по всему Рио, где проходят концерты и шоу, в эту цифру не входят. По оценкам властей, общее число участников празднований в городе могло достигнуть около 5 миллионов человек.