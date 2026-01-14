Восемь самолетов-заправщиков ВВС США на Гавайях, они могут направляться на Ближний Восток

По данным сервисов отслеживания полетов и OSINT-наблюдателей, восемь самолетов-заправщиков ВВС США KC-135 Stratotanker зафиксированы на Гавайях (район Joint Base Pearl Harbor-Hickam).

Информация была опубликована OSINT-наблюдателями в X-блогах AsiaWarZone и WW3_Monitor.

Гавайи ранее использовались как одна из промежуточных точек при переброске авиации в сторону Ближнего Востока – в частности, на фоне июньских ударов США по объектам иранской ядерной инфраструктуры.

Официальных заявлений Пентагона, подтверждающих цель или маршрут этих конкретных перелетов, на момент публикации не публиковалось.

Неделю назад OSINT-источники сообщали о масштабной переброске самолетов ВВС США в район Ближнего Востока. Тогда поступали сведения, что десятки самолетов воздушной дозаправки ВВС США и тяжелых транспортных самолетов C-5 и C-17 вылетели с баз в США и с американской авиабазы в Великобритании в восточном направлении – предположительно, к пунктам базирования на Ближнем Востоке. Речь шла прежде всего о дозаправщиках KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus, а также о транспортниках C-17 Globemaster III и C-5M Galaxy, которые в подобных операциях используются для переброски личного состава, техники и спецподразделений.