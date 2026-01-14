Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1421-й день войны

Минобороны РФ 14 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер "Puma" итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак" и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108925 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27115 танков и других боевых бронированных машин, 1641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51746 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).