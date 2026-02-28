x
28 февраля 2026
Израиль

Нетаниягу: есть много признаков того, что Хаменеи ликвидирован

Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 февраля 2026 г., 21:02 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 21:23
Нетаниягу: есть много признаков того, что Хаменеи ликвидирован
Chaim Goldberg/Pool Photo via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением в субботу, 28 февраля, вечером.

"Эта война принесет истинный мир", – сказал он, добавив, что резиденция верховного лидера Али Хаменеи в центре Тегерана была разрушена. "Есть много признаков того, что Хаменеи больше нет", – заявил он.

В своем выступлении Нетаниягу также поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Нетаниягу напомнил, что 106 лет назад в бою при Тель-Хае погиб Йосеф Трумпельдор, а на мемориале установлен "рычащий лев". "С Божьей помощью львиный рык наших солдат, наших летчиков и наших граждан слышен во всем мире – весь мир знает: народ Израиля жив", – заявил премьер-министр.

