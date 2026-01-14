x
14 января 2026
Мир

Михаил Федоров назначен министром обороны Украины

время публикации: 14 января 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 13:30
Михаил Федоров назначен министром обороны Украины
AP Photo/Efrem Lukatsky

Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Это решение было поддержано 277 депутатами при девяти воздержавшихся. Против не проголосовал никто.

Выступая перед депутатами, новый глава оборонного ведомства сообщил, что основными направлениями его работы станут реформа армии, борьба с коррупцией и улучшение условий на фронте, сообщает "Украина 24".

Будет проведен аудит оборонных структур, пересмотр зарплат и социального обеспечения военнослужащих. Министерство обороны будет развивать искусственный интеллект, ПВО и оснащение бригад беспилотными летательными аппаратами.

Федоров, до вчерашнего дня занимавший посты вице-премьера и министра цифровой информации, сменил Дениса Шмыгаля. Президент Владимир Зеленский намеревался назначить Шмыгаля министром энергетики, однако это инициатива не набрала в Раде необходимого количества голосов.

