14 января 2026
Мир

В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз

время публикации: 14 января 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 17:08
В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз
AP Photo/Vahid Salemi

Береговые службы Туркмении спасли 14 человек с иранского сухогруза Rona, терпящего бедствие в Каспийском море, сообщил МИД Туркмении.

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана в Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona. Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне", – говорится в сообщении туркменского МИДа.

По предварительной информации, спасенные – граждане Ирана и Индии. "В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", – отмечается в сообщении, цитируемом ТАСС.

