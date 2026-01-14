В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз

Береговые службы Туркмении спасли 14 человек с иранского сухогруза Rona, терпящего бедствие в Каспийском море, сообщил МИД Туркмении.

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана в Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona. Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне", – говорится в сообщении туркменского МИДа.

По предварительной информации, спасенные – граждане Ирана и Индии. "В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", – отмечается в сообщении, цитируемом ТАСС.