Мир

В Таиланде кран упал на поезд, десятки погибших

время публикации: 14 января 2026 г., 06:49 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 06:53
На железнодорожном вокзале в Бангкоке
Не менее 22 человек погибли, более 30 получили травмы в Таиланде после того, как строительный кран упал на вагон пассажирского поезда и вызвал сход состава с рельсов, пишет Straits Times.

Трагический инцидент произошел утром 14 января в районе Сихио (провинция Накхонратчасима), примерно в 230 км к северо-востоку от Бангкока. Поезд следовал из столицы на северо-восток страны – в провинцию Убонратчатхани.

Кран работал на проекте высокоскоростной железной дороги. После падения он ударил по проходившему поезду, из-за чего состав сошел с рельсов и загорелся. Пожар был потушен, продолжаются спасательные работы.

