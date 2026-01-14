В Таиланде кран упал на поезд, десятки погибших

Не менее 22 человек погибли, более 30 получили травмы в Таиланде после того, как строительный кран упал на вагон пассажирского поезда и вызвал сход состава с рельсов, пишет Straits Times.

Трагический инцидент произошел утром 14 января в районе Сихио (провинция Накхонратчасима), примерно в 230 км к северо-востоку от Бангкока. Поезд следовал из столицы на северо-восток страны – в провинцию Убонратчатхани.

Кран работал на проекте высокоскоростной железной дороги. После падения он ударил по проходившему поезду, из-за чего состав сошел с рельсов и загорелся. Пожар был потушен, продолжаются спасательные работы.