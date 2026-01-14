Власти США: в Венесуэле освобождены американские граждане

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что из-под стражи в Венесуэле были освобождены несколько американских граждан.

"Мы приветствуем освобождение задержанных американцев в Венесуэле. Это важный шаг в правильном направлении", – заявили в Госдепартаменте США, отметив, что речь идет о решении венесуэльских "временных властей".

Точное число освобожденных в официальном сообщении не названо. По данным источника AP, знакомого с ситуацией, накануне были освобождены четыре американца, еще один – днем ранее.

Накануне сообщалось, что среди политических заключенных, освобожденных властями Венесуэлы "в рамках жеста доброй воли", был освобожден гражданин Израиля Яаков Харари.