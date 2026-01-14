Обыски в офисе "Батькивщины", бывшему премьер-министру Украины Тимошенко объявлено о подозрениях

Глава партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подтвердила, что в офисе партии были проведены обыски. Она назвала действия правоохранителей "грандиозным пиар-ходом" и "политическим заказом".

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь. "Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения", – цитирует ее заявление "Интерфакс-Украина".

"Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось", – добавила Тимошенко.

НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения "руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады" в предложении предоставления неправомерной выгоды депутатам на постоянной основе. В этом сообщении Тимошенко не упоминается.