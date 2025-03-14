Виткофф: ХАМАС выдвигает невыполнимые требования

Стив Виткофф, посланник президента США на Ближнем Востоке, прокомментировал предложение США о продлении перемирия в Газе. По его словам, это позволит вести переговоры о прекращении огня на постоянной основе.

"Предложение должно быть реализовано как можно скорее, и американо-израильский гражданин Идан Александр должен быть освобожден. К сожалению, ХАМАС публично заявляет о своей гибкости, но втайне выдвигает совершенно невыполнимые требования. В ХАМАСе знают, что США отреагируют, если установленный срок истечет, а предложение не будет принято", – говорится в заявлении.

Ранее террористическая организация ХАМАС официально заявила о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США.

Речь идет об освобождении 21-летнего Идана Александра, а также о возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

Именно такой сценарий обсуждался в ходе прямых переговоров специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей.

ХАМАС также объявил, что "подтверждает свою абсолютную готовность начать переговоры и достичь соглашения по второй фазе".

Из заявления ХАМАСа непонятно, когда и на каких условиях планируется отпустить Идана Александра и передать тела.

Что получит ХАМАС в обмен на эту уступку американцам, пока тоже неизвестно. Но в руководстве ХАМАСа дали понять: "формула обмена" изменится.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу после заявления ХАМАСа о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США опубликовал комментарий. "В то время как Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС продолжает отказываться и не сдвинулся ни на миллиметр. В то же время он продолжает заниматься манипуляциями и психологической войной. Премьер-министр соберет министерскую группу в субботу вечером, чтобы получить подробный отчет от переговорной группы и принять решение о следующих шагах по освобождению заложников", – сказано в заявлении офиса Нетаниягу.